Lettonia, l'Ocse favorisca l'integrazione europea dell'Ucraina

(ANSA) - VILNIUS, 07 GIU - "Vediamo il futuro dell'Ucraina come membro a pieno titolo della nostra famiglia europea democratica. Per raggiungere questo obiettivo, l'Ucraina deve vincere la guerra e rimanere sulla via delle riforme. La Lettonia è soddisfatta che l'Ucraina sia diventata un potenziale membro dell'Osce e siamo convinti che le priorità stabilite dal Support Program for Ukraine serviranno alla ripresa dell'Ucraina, alla sua integrazione europea e al suo sviluppo come nazione pienamente democratica". Lo ha detto il ministro degli Esteri lettone, Edgars Rinkēvičs, parlando all'assemblea dell'Ocse.

Sottolineando come l'attacco della Russia all'Ucraina abbia creato nuove sfide per l'economia mondiale e il commercio internazionale, Rinkēvičs ha auspicato il rafforzamento della cooperazione tra l'Ocse e paesi come la Moldavia e la Georgia.

Sulla stessa linea anche le dichiarazioni del suo omologo lituano, Gabrielius Landsbergis, che ha invitato l'Ocse a impegnarsi con maggior forza nella lotta contro la coercizione economica esercitata dai regimi autoritari e alla difesa dei comuni valori democratici europeo.

"L'Ocse", ha affermato il politico lituano, "è sulla buona strada per rafforzare la cooperazione con la regione dell'Indo-pacifica, ma mi auguro che l'Ocse voglia lavorare più attivamente anche in altre regioni al fine di ridurre l'influenza di Cina e Russia".

"La storia", ha concluso Landsbergis, "dimostra che, al momento opportuno, una simile dipendenza può essere usata contro di noi". (ANSA).