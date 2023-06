In Regione incontro su extracosti autotrasporto per i cantieri

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha convocato per venerdì 9 giugno in Regione una riunione dedicata al tema dei ristori per gli extra costi generati dai cantieri autostradali.

Saranno presenti gli assessori ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, allo Sviluppo Economico, al Lavoro e Turismo, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, le associazioni di categoria dell'Autostrasporto, la direzione generale per strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (ANSA).