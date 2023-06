Gasparri (Fi), bene Confcommercio, dare attuazione alle proposte

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Con una relazione seria, appassionata, ricca di contenuti e passione Carluccio Sangalli si è confermato non solo un prestigioso leader della Confcommercio, ma uno dei leader del nostro Paese". Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi).

"Dobbiamo dare attuazione alle sue proposte e prendere atto delle sue preziose considerazioni - ha dichiarato -. Commercio e turismo hanno 480mila posti di lavoro da coprire. Il che conferma che bisogna uscire dall'assistenzialismo, tipo reddito di cittadinanza, da riservare a fragili, disabili, persone non in grado di lavorare. Mentre, con una snella formazione, chi può lavorare va indirizzato verso le imprese, pronte a rispettare le regole retributive".

"Il lavoro c'è - ha aggiunto -. E deve vedere gli italiani in prima fila. Basta poi con la esenzione fiscale per i giganti della rete. L'Europa corra. Paghino Amazon e company e non si tartassi più il negozio all'angolo. I giganti della rete uccidono l'economia. Paghino e subito. Sveglia Europa! Stesso mercato, stesse regole, ha ragione Sangalli. Che ha poi apprezzato il taglio al cuneo fiscale da parte del governo e ha richiamato al doveroso impegno nel Sud e per il Sud".

"E poi giù le mani dalle imprese balneari, come chiedo da anni - ha concluso -. Grazie alla Confcommercio e a Sangalli per esserci, per rappresentare centinaia di migliaia di imprese.

Sangalli c'è e noi siamo con lui". (ANSA).