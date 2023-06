Francia: pensioni, nuova mozione di sfiducia al governo

(ANSA) - PARIGI, 07 GIU - La leader dei deputati della gauche radicale francese de La France Insoumise, Mathilde Panot, ha annunciato stamane l'intenzione del suo gruppo parlamentare di presentare una mozione di sfiducia contro il governo dopo che la presidente dell'Assemblée Nationale ha annunciato che non accetterà la discussione sull'abrogazione della pensione a 64 anni. L'articolo 1 della legge che l'opposizione appoggiava, relativo proprio all'età pensionabile, era già stato escluso in Commissione per incompatibilità di bilancio.

"Noi presenteremo logicamente una mozione di censura, poiché riteniamo inaccettabile che si possa ricorrere ad un colpo di mano del genere senza che ci sia una reazione" ha detto la Panot ai giornalisti. (ANSA).