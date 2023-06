Confindustria porta Leonardo da Vinci negli Usa (2)

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Imagining The Future ha l'obiettivo di contribuire a diffondere lo spirito imprenditoriale come motore della crescita economica, sociale e civile di ogni Paese.

Leonardo, infatti, è tra le figure che meglio incarnano il desiderio di fare impresa, che ha guidato il grande artista nella trasformazione delle sue più illuminate intuizioni in progetti concreti e rivoluzionari. La stessa tensione che accompagna chi è alla guida di un'azienda, costantemente alla ricerca dell'equilibrio tra tradizione e innovazione, visione, sogno e senso pratico. Dimensioni che trovano la loro perfetta sintesi nella grande mostra di Washington, che costituisce un tassello fondamentale nella divulgazione della conoscenza del patrimonio identitario italiano. L'esposizione di Leonardo in America verrà raccontata in un docufilm disponibile a partire da settembre e ripercorrerà i momenti più significativi di tutto il viaggio. L'obiettivo è quello di trasmettere al pubblico un modello a cui ispirarsi per la sua profondità di pensiero e per l'operosità instancabile a favore del progresso umano attraverso lo studio.

Infine, per i bambini sarà allestita una mostra interattiva sviluppata da Carnegie Science Center, che consentirà loro di esplorare alcuni dei progetti e delle idee del grande artista attraverso attività di costruzione, disegno e sperimentazione.

(ANSA).