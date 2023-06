Confindustria Moda, fatica delle Pmi sui mercati Usa e Cina

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - Il settore della moda italiano "è fatto di tante piccole aziende che hanno grossissime difficoltà ad accedere a mercati significativi come quelli nordamericani e asiatici". Lo ha detto Ercole Botto Poala, amministratore delegato del lanificio biellese Successori Reda e presidente di Confindustria Moda, nel corso del convegno ospitato oggi dall'Unione Parmense degli Industriali per presentare il settimo rapporto 'Esportare la Dolce Vita'.

"Quando si parla del mercato americano o cinese, spesso e volentieri il piccolo imprenditore commette degli errori non conoscendo la realtà" complessa di quei Paesi, chiarisce Botto Poala che ricorda come iniziative promosse da Confindustria, invece, abbiano prodotto risultati significativi anche per le Pmi italiane della moda. "Il sistema moda - ha aggiunto - è composto da 60mila imprese e da 600mila addetti, tra cui imprese che hanno migliaia di dipendenti. È un sistema molto complesso ma è anche la nostra forza. Una delle ragioni per le quali siamo riconosciuti nel mondo e abbiamo questo valore aggiunto è perché abbiamo un'offerta infinita" anche se "fatichiamo a fare associazione".

Per quanto riguarda la competitività, infine, "non credo che il mondo abbia bisogno di nuovi brand. Il mondo ha bisogno di imprese che si adattano. Nei prossimi anni - precisa Botto Poala - la questione non sarà 'pesce grande mangia pesce piccolo', ma 'pesce veloce mangia pesce lento'. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma che può dare grandissime opportunità alle Pmi italiane" anche grazie alla digitalizzazione. (ANSA).