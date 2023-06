Confindustria, export prodotti eccellenza vale 122 miliardi

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - L'esportazione dei prodotti di eccellenza del Made In Italy che rientrano nella classificazione del Bello e Ben Fatto (Bbf) vale "122 miliardi di euro di cui 104 verso i Paesi avanzati e 19 verso i Paesi emergenti. Il potenziale di incremento è 96 miliardi di euro, di cui 74 verso i Paesi avanzati e 22 verso gli emergenti". Lo ha detto la vicepresidente di Confindustria con delega all'Internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, nel corso della presentazione del rapporto 'Esportare la dolce vita' organizzato da Confindustria a Parma.

"Questo è un appuntamento importante per valorizzare l'eccellenza italiana del Bello e Ben Fatto - ha aggiunto Beltrame Giacomello - I grandi cambiamenti che vediamo oggi ci pongono molte sfide, soprattutto per le imprese. Le nostre aziende devono cambiare per operare sui mercati internazionali.

L'export continua a crescere e le performance delle nostre aziende sono state superiori a quelle dei nostri competitor, Germania e Francia".

In particolare, i mercati più ricettivo verso il Bello e Ben Fatto italiano sono quelli "dell'Asia e abbiamo aperto una sede a Singapore. La domanda è molto dinamica, i mercati sono molto dinamici e sempre in crescita", spiega la vice presidente di Confindustria, che sottolinea come le aziende italiane debbano "internazionalizzarsi e competere anche all'estero" puntando "sulla sostenibilità, sullo sviluppo di competenze digitali, sull'internazionalizzazione e sugli accordi di libero scambio e sulla tutela dei nostri marchi" contrastando il fenomeno dell'Italian sounding. (ANSA).