Confindustria Alberghi, bene l'accordo con Intesa Sanpaolo

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - "Il lavoro avviato già nel 2020 con Intesa Sanpaolo ha fornito, nel corso di questi anni, un set di risposte utili a fronteggiare momenti molto difficili per l'industria alberghiera. L'accordo oggi si arricchisce di una serie di elementi volti a favorire la crescita, lo sviluppo, la digitalizzazione e la competitività in coerenza con le importanti risorse messe a disposizioni dal Pnrr". Lo afferma Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, in una nota, in merito alla firma dell'accordo con Intesa Sanpaolo. "Di particolare rilevanza - prosegue - è l'innalzamento del plafond a favore delle aziende con la scelta di prestare particolare attenzione agli investimenti delle imprese turistiche del Sud". Colaiacovo sottolinea inoltrare che "tra gli elementi di novità dell'accordo, che certamente concorreranno ad innalzare il livello qualitativo del nostro prodotto, ci sono anche quelli dedicati a favorire la transizione energetica con un'attenzione particolare alle fonti rinnovabili". (ANSA).