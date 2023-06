Confesercenti Toscana, boom spese, +400 euro mese per famiglie

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Dalla pandemia al lockdown, dalla guerra in Ucraina alla corsa dell'inflazione. Gli ultimi quattro anni hanno stravolto i bilanci dei toscani, ormai quasi per metà assorbiti dalle spese obbligate: nel 2023 anche le famiglie toscane spenderanno per abitazione, elettricità e le altre utenze in media più 1.300 euro al mese, oltre 400 euro al mese in più rispetto al 2019 (+45,5%). A stimarlo è Confesercenti Toscana, su una base un'analisi condotta dall'associazione sulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie toscane negli ultimi quattro anni.

Complessivamente, spiega una nota, quest'anno le famiglie toscane spenderanno in media 3.064 euro al mese, 141 euro in più rispetto all'ultimo anno prima della pandemia (2.922 euro). Una crescita, però, non dovuta all'aumento dei consumi, ma interamente all'inflazione energetica: riportando la spesa mensile familiare in valori reali, ovvero al netto dell'inflazione, questa resta infatti a 2.607 euro al mese, 238 in meno rispetto al 2019. Si spende dunque di più acquistando di meno. "Stiamo assistendo ad una vera e propria 'esplosione' delle spese causata da inflazione e aumento dei costi che grava in maniera sempre più importante sui cittadini - afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -. Le famiglie si trovano costretta ad attingere ai risparmi per far fronte alle spese obbligate, e nella scelta tra pagare le utenze o spendere in altro, la scelta è ovviamente la prima, portando così ad un calo dei consumi e del potere d'acquisto che frena l'economia reale". (ANSA).