Confcommercio: Paita, Pmi fondamentali per il tessuto sociale

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Le imprese piccole e medie costituiscono l'ossatura del sistema produttivo italiano, nonché una ricchezza dei territori e delle peculiarità locali. Occorre maggiore attenzione alle loro esigenze, a cominciare dalla tutela dei piccoli negozi e del loro ruolo sociale ed economico nei centri storici delle città, come evidenziato oggi dal Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli". Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia al Senato Raffaella Paita, dopo aver partecipato all'Assemblea annuale di Confcommercio.

"I dati macroeconomici evidenziati dal centro studi di Confcommercio ed esposti oggi da Sangalli - aggiunge - ci rassicurano e ci confermano il buon lavoro fatto dal governo di Mario Draghi nel rilanciare il paese dopo la pandemia, ma non ci possono lasciare tranquilli soprattutto a causa dell'inflazione, ancora alta quest'anno per le conseguenze del caro energia, e della riduzione dei consumi. Il governo, come chiedono gli imprenditori, deve ora trovare le risorse per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e risolvere il problema della mancanza di manodopera con una intelligente gestione dei flussi migratori e la fine delle politiche assistenziali".

(ANSA).