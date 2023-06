Confcommercio, migliora Pil (+1,2%) ma resta rallentamento (2)

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Il rallentamento del Pil è il riflesso del rallentamento dei consumi, nonostante il forte traino del turismo", rileva la 'nota sulle economie regionali' del centro studi di Confcommercio, diffusa in coincidenza con l'assemblea annuale.

"Il primo trimestre dell'anno in corso è stato migliore delle attese. L'economia italiana continua a battere previsioni e previsori, fenomeno ormai costante da oltre due anni a questa parte. Non ci sarà la paventata recessione, neppure mite, come da nostre previsioni risalenti alla fine della scorsa estate".

Ma il 2023 "resta un anno di transizione tra la fase di eccezionale recupero post-pandemico e un futuro incerto e complesso, nel quale la crescita economica è tutta da costruire". Con le stime di crescita in rialzo, avverte Confcommercio, "ciò che sembra sfuggire a molti osservatori (entusiasti) è che la revisione è dovuta esclusivamente all'incorporazione nei vecchi profili della maggiore crescita acquisita. In altre parole, la migliore performance osservata nel primo quarto dell'anno non ha modificato minimamente la visione del funzionamento a breve termine del sistema economico italiano: è confermata, dunque, la fase di rallentamento".

Il rapporto rileva che "in realtà non c'è niente che stia andando storto. Però il rallentamento tedesco non aiuterà certo la nostra economia. E poi, il conflitto in Ucraina non è previsto concludersi a brevissimo termine, le pure tenui tendenze alla ricomposizione geografica delle catene del valore non miglioreranno l'efficienza dei processi produttivi (la delocalizzazione era dettata da convenienze economiche, non certo da simpatie umanitarie). Sono reali i ritardi negli investimenti del Pnrr, in dubbio i tempi di adozione delle principali riforme. E, soprattutto, l'inflazione sembra calare in modo più graduale del previsto. Questo non è un bene, tanto più che i tassi d'interesse crescenti fanno correttamente il loro lavoro, che è quello di calmierare, oggi, la domanda di consumo e di investimento. In un certo senso sono difficoltà inevitabili, forse necessarie, alla stregua di uno stimolo sistemico". Ma sono "difficoltà che un'Italia in ottima salute è sicuramente in grado di affrontare con successo", sottolinea ancora il rapporto evidenziando che è l'andamento dei consumi a rallentare la crescita economica.

"Se n'è avuto avvertimento inequivocabile nel corso dell'ultimo quarto del 2022 (-1,6% la variazione reale della spesa dei residenti trimestre su trimestre). Il risparmio che ha sostenuto i consumi anche nel corso del 2022, in assenza di particolari stimoli provenienti dal reddito da capitale e lavoro, si è ridotto in termini di potere d'acquisto. Un futuro più difficile da decifrare, rispetto a tempi 'normali', potrebbe chiedere di ricostituire almeno in parte lo stock di ricchezza finanziaria.

È la contraddizione (apparente, dunque) di avere, oggi, una fiducia storicamente elevata e intenzioni d'acquisto scarsamente vivaci. Dalla soluzione di questo problema potrà venire un nuovo impulso alla crescita. Per adesso, la previsione della variazione dei consumi è collocata due decimi di punto percentuale sotto la variazione del Pil, sia per l'anno in corso sia per il prossimo". Ed "in questo scenario sembrano riprodursi e inasprirsi le differenze regionali". (ANSA).