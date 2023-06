Confcommercio: M5s, parole di Urso condite di demagogia

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Non ce l'ha fatta neanche oggi il ministro Urso a non condire le sue parole di demagogia". Lo hanno dichiarato in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Agricoltura del Senato Luigi Nave, Gisella Naturale e Sabrina Licheri.

"Intervenendo a Confcommercio - hanno aggiunto - ha voluto riproporre le filippiche fasulle sul reddito di cittadinanza, dicendo che il governo ha salvato 'tre milioni di giovani dal sussidio a vita'. Che il reddito di cittadinanza non fosse un sussidio a vita lo sanno anche i bambini, ma questa è la cifra di Urso: colorire ogni discorso, anche quelli apparentamenti seri, con amenità e mistificazioni".

"Si è ben guardato però dallo spiegare quale sarà il futuro di quei giovani nell'Italia dell'austerity meloniana - hanno commentato i senatori - Oltretutto il ministro fa il gioco delle tre carte anche con i dati sulla crescita economica diffusi dall'Ocse, rivendicando risultati non suoi. Se in termini di Pil i dati sono ancora decenti è grazie al coraggio e alle misure espansive messe a punto dai governi precedenti al suo, a partire da Transizione 4.0 e Superbonus 110%, il cui effetto sulla crescita economica è certificato da decine di studi. Non ultimo quello della Federazione commercialisti italiani, che ha confermato la formidabile spinta alla crescita economica e all'occupazione del Superbonus 110%. Misura che il terzetto Meloni-Giorgetti-Urso ha deciso di stoppare con foga tafazziana".

"Invitiamo il ministro a essere più cauto nel commentare i dati - hanno concluso - non c'è neanche un provvedimento del governo Meloni che abbia dato impulso alla crescita economica.

Il Pnrr, sul quale il governo sta operando in modo desolante, finora vede a terra dei soldi proprio solo grazie a Transizione 4.0 e Superbonus 110%. Pertanto ci chiediamo, quali meriti sta tentando di arrogarsi Urso con precisione?". (ANSA).