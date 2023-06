Bonomi, Confindustria nel mondo per curare interessi imprese

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - L'idea di Confindustria nel "mondo nasce per curare gli interessi delle imprese italiane a livello internazionale. Io ormai sono più impegnato in missioni all'estero che non in iniziative di rappresentanza in Italia e gli Stati Uniti sono il nostro terzo mercato, non poteva non rientrare nel progetto di Confindustria nel mondo". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in occasione della conferenza stampa sulla presentazione della mostra negli Usa sul Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e della prima sede di Confindustria a Washington.

"Abbiamo - ha aggiunto - il tema di essere presenti con la nostra diplomazia economica in un momento in cui nel 2024 in cui avremo le elezioni presidenziali negli Usa, ci saranno anche le elezioni europee e l'Italia avrà la presidenza del G7 e quindi Confindustria la presidenza del B7. È importante essere presenti con le nostre sedi e i nostri funzionari in quelle sedi dove si decideranno le strategie internazionali, per presidiare gli interessi della nostra industria". (ANSA).