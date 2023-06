ANSA/ L'Ocse alza il Pil, 'ma occhio ai ritardi sul Pnrr'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - L'Ocse rivede al rialzo le previsioni economiche per l'Italia, ma il progresso del Pil resta pur sempre modesto e se si verificassero ulteriori ritardi nell'implementazione del Pnrr la crescita potrebbe rallentare.

E' questo il verdetto pronunciato dall'Organizzazione internazionale nell'Economic Outlook 2023, nel quale decreta anche un miglioramento della congiuntura mondiale che resta tuttavia fragile e in balia di inflazione, andamento dei tassi di interesse e conseguenze della guerra in Ucraina.

Mentre nel mondo il Pil globale dovrebbe rallentare dal +3,3% dello scorso anno a un rialzo del 2,7% nel 2023, per giungere poi a "un ancora modesto +2,9% nel 2024", in Italia le previsioni di crescita per quest'anno sono state di fatto raddoppiate rispetto alle precedenti stime. Per il 2024 è atteso un aumento del Pil dell'1,2%, contro lo 0,6% stimato a marzo scorso, mentre per il 2024 si parla di un raffreddamento all'1%.

Ma su questi scenari relativamente favorevoli pesa il rischio Pnrr: "i ritardi nell'attuazione del Piano di ripresa e resilienza potrebbero ridurre la crescita del Pil", avverte infatti l'Ocse che richiama alla necessità di attuare le riforme strutturali e di ridurre il debito pubblico. Effettivamente viene ricordato che "la spesa dei fondi del Ngeu è molto in ritardo rispetto al calendario, con l'indicatore cumulato che alla fine del 2022 è sotto il 50% rispetto ai piani di spesa iniziali" come riflesso dei ritardi nell'attuazione degli investimenti pubblici. In questo momento quindi la priorità dovrebbe essere quella di "sostituire rapidamente progetti non fattibili con progetti fattibili" e di rafforzare la capacità della pubblica amministrazione di gestire e realizzare i progetti di spesa pubblica previsti dal Pnrr.

"I risultati sono incoraggianti" commenta il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso secondo il quale, con le previsioni dell'Ocse e delle altre agenzie che "volgono sempre al meglio", l'Italia "non è stata isolata ma è un faro nel G7, nell'Ue e degli organismi internazionali".

Per quanto la politica adottata dal governo mostri, secondo gli economisti di Parigi, "un giusto equilibrio tra prudenza di bilancio e sostegno alla crescita", l'indicazione è tuttavia chiara: "la rapida attuazione delle riforme strutturali e dei piani di investimento pubblico nel Pnrr sarà fondamentale per sostenere l'attività a breve termine e gettare le basi per una crescita sostenibile nel medio termine", oltre ad avere "l'ulteriore vantaggio di esercitare ulteriori pressioni al ribasso sul rapporto debito/Pil". Rapporto, quest'ultimo, che secondo l'Ocse nel 2023 scenderà al 140,7% e nel 2024 al 139,4%, ma che dovrà imboccare un percorso più sostenibile con un necessario "consolidamento continuo" negli anni a venire.

Sul fronte internazionale l'Organizzazione parigina fotografa invece un'economia che ha cominciato a migliorare ma che resta comunque fragile e incerta. Con la capo economista Clare Lombardelli che parla di una strada "lunga e tortuosa per raggiungere una crescita forte e sostenibile". Tra le principali ombre, l'inflazione 'core' - ovvero l'indice del carovita calcolato senza tener conto dei prezzi dei beni più volatili quali energia e alimentari - che continua a dimostrarsi "persistente". E per questo, secondo gli economisti, le banche centrali devono continuare a tenere stretti i cordoni della politica monetaria, pronte eventualmente a intervenire nuovamente se e dove necessario. Ma al tempo stesso dovranno mantenersi particolarmente vigili per valutare gli effetti ancora incerti dei recenti rialzi dei tassi. (ANSA).