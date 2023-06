ANSA/ Frenata consumi e Sud fermo, l'allarme di Confcommercio

(di Paolo Rubino) (ANSA) - ROMA, 07 GIU - Confcommercio si allinea alle stime di crescita riviste al rialzo, prevedendo un Pil 2023 in aumento dell'1,2%, ma avverte: è l'effetto di trascinamento della crescita già acquisita, non siamo fuori da una "fase di rallentamento". E se il Pil "ha più che recuperato i livelli pre-pandemici", evidenzia nella sua sua relazione all'assemblea annuale il presidente, Carlo Sangalli, "restano però indietro i consumi che nella media 2022 risultano inferiori di circa 20 miliardi rispetto al 2019" e ancora "rallentano, a partire da quelli alimentari, per l'inflazione che continua a mordere".

Bene il governo nel percorso per la riforma fiscale: "Cantiere complesso, occorre proseguire il confronto con le parti parti sociali". Ma oltre all'andamento dei consumi preoccupa il divario che si allarga tra Nord e Sud: "C'è spazio per nuova occupazione", nel turismo e nel commercio rispetto al 2022 mancano 480mila lavoratori, ma "per oltre il 40% vi è un concreto rischio che la domanda non possa essere soddisfatta, soprattutto per la mancanza di competenze".

Sangalli parla di fronte ad una affollata platea all'auditorium della Conciliazione. Nell'analisi sullo scenario economico i toni non sono allarmistici ma c'è realismo, c'è più cautela rispetto alla lettura del governo affidata all'intervento del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso: "Cresciamo più della media dell'Eurozona, dell'Ocse, di Francia e Giappone, il doppio degli Stati Uniti e più della Germania che purtroppo è in recessione"; "Le tematiche che voi ponete - dice il ministro alla platea dell'assemblea di Confcommercio - sono esattamente le tematiche che stiamo interpretando nell'azione di governo. Si è creata una sintonia perfetta con le associazioni di impresa", l'obiettivo è "trasformare l'Italia nel paese del fare, nel paese più competitivo dell'economia occidentale. E i risultati sono incoraggianti".

L'analisi del centro studi di Confcommercio rivede al rialzo la crescita ma avverte: "Ciò che sembra sfuggire a molti osservatori (entusiasti) è che la revisione è dovuta esclusivamente all'incorporazione nei vecchi profili della maggiore crescita acquisita". "E' confermata la fase di rallentamento", una "fase di molto somigliante alle dinamiche pre-pandemiche, da tutti stigmatizzate come insufficienti a garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del benessere economico della nazione". Il rapporto approfondisce il quadro delle economie regionali: "Si acuiscono i divari Nord-Sud", con il Mezzogiorno che nel 2023 "crescerà quasi tre volte meno del Nord. La Lombardia con una crescita dell'1,7% è la regione con la migliore performance, all'ultimo posto Calabria e Sardegna con crescita zero". Il Sud appare "fermo ai box". La stima del pil per quest'anno è di un +1,4% per Nord-Ovest e per Nord-Est, +1,2% al Centro (e in media per il Paese), +0,5% nel Mezzogiorno. Il divario si conferma "per i consumi con il Sud a +0,4% e il Nord a +1,2%".

La relazione di Carlo Sangalli tocca tutti i punti 'sensibili' del sistema di rappresentanza di Confcommercio, parla delle difficoltà che "non mancano" dal Pnrr all'inflazione, e accenna a tutte "le sfide aperte": dal codice degli appalti, al caro-prezzi dell'energia, al payback sui dispositivi medici, alla 'moneta elettronica ("Siamo da sempre a favore ma bisogna abbassare i costi del Pos"), al nodo delle concessioni e dei balneari ("Una realtà così importante non può essere lasciata senza certezze sul proprio futuro"). (ANSA).