++ Ocse, l'economia mondiale migliora ma fragile e incerta ++

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Gli sviluppi economici globali hanno iniziato a migliorare, ma la ripresa rimane fragile". E' quanto si legge nell'Economic Outlook dell'Ocse secondo cui "la crescita del Pil globale dovrebbe ridursi dal 3,3% del 2022 al 2,7% nel 2023, prima di raggiungere un ancora modesto 2,9% nel 2024". Come afferma la capo economista Clare Lombardelli, "l'economia globale sta girando un angolo, ma deve affrontare una strada lunga e tortuosa per raggiungere una crescita forte e sostenibile". Le prospettive restano ancora "significativamente incerte" e tra i motivi di maggior preoccupazione sono da evidenziare l'inflazione e la guerra in Ucraina. (ANSA).