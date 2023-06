++ Confcommercio, migliora Pil (+1,2%) ma resta rallentamento ++

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Confcommercio stima per il 2023 il Pil in crescita dell'1,2%, i consumi dell'1% ed un "lieve miglioramento" nel 2024 (Pil +1,3%, consumi +1,1%).

L'inflazione 2023 è vista al 5,9% per calare al 2,3% nel 2024. E sull'andamento dell'economia avverte: il rialzo delle stime Pil è effetto "esclusivamente" della "maggiore crescita acquisita": è "confermata la fase di rallentamento, più intenso nel secondo quarto rispetto alla seconda metà dell'anno". Fase "di molto somigliante alle dinamiche pre-pandemiche, da tutti stigmatizzate come insufficienti a garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del benessere economico della nazione".

(ANSA).