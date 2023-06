Violenza di genere, Inps Puglia '130 donne uccise nel 2022'

(ANSA) - BARI, 06 GIU - "I morti nel nostro Paese nel 2022 sono stati circa 320 e di questi 130 sono donne vittime della violenza di genere". Lo ha ricordato a Bari il direttore regionale di Inps Puglia, Vincenzo Tedesco, a margine dell'evento "La cultura del rispetto e la promozione della parità di genere: il ruolo del Cug e dei consiglieri di fiducia", nell'ambito delle celebrazioni per i 125 anni dell'Inps. "Siamo considerati un Paese relativamente sicuro, in termini assoluti - ha aggiunto - però l'ambito principale in cui si verificano omicidi è proprio quello della violenza di genere, quindi è evidente che c'è ancora molto da fare anche in termini di sensibilizzazione su questo tema". "La parità dei generi - ha spiegato - è un principio riconosciuto da tutti, ma in molti ambiti deve essere affermato in concreto". (ANSA).