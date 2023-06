Roma: assessore, 'acquisteremo altro stock case Inps per Erp'

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Uno dei capisaldi del nuovo Piano casa è l'acquisto di nuove case di Erp. Abbiamo iniziato con l'acquisto di case Inps: è in piedi la trattativa per un secondo stock di case Inps. Vogliamo acquistare appartamenti in palazzi già abitati, con una manifestazione d'interesse che vogliamo far uscire entro questo mese". Così l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi partecipando a una seduta di commissioni capitoline congiunte sul Piano casa. Intanto "il rogito per il primo stock da 120 immobili lo firmeremo il 12 giugno. Le case sono già disponibili - ha detto ancora Zevi -.

Poi ce ne sono 4-5 che andavano ristrutturare, ma entro fine settembre le assegneremo tutte".

"Nei prossimi giorni - ha annunciato poi - porterò in Giunta una proroga per il buono casa che riguarda 9 famiglie per l'anno in corso. Dobbiamo però dirci che tra i principi di ogni misura sul welfare abitativo ci sarà sempre un criterio decrescente nel tempo e di previsione di una necessaria autonomia. Nessuno di questi strumenti può essere vita natural durante. Questa è la vera sfida, mettere in campo strumenti per favorire emancipazione e autonomia dei nuclei. 120-130 nuclei hanno avuto per 8 anni un supporto, ma se non risolvono è un problema".

"Dobbiamo mettere mano al welfare abitativo - ha detto ancora Zevi - con una delibera in cui affrontiamo la grande questione degli sfrattati, e di quelle famiglie che il rincaro delle bollette mette a rischio. C'è un lavoro molto avanzato da parte del Consiglio comunale, e di Converti e Trombetti in particolare. Uno strumento agile su morosità, caparra, trasloco, tenuto conto del fatto che poi il Consiglio comunale dovrà fare una battaglia sul Bilancio per aumentare di molto i fondi richiesti rispetto alla delibera 163 in vigore oggi". (ANSA).