Pubblicato manuale italiano per la cybersicurezza delle Pmi

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Ecco la ricetta, in 12 passi, per la cybersicurezza perfetta: è disponibile da oggi il 'Vademecum sulla Cyber Security per le Piccole e Medie Imprese' pubblicato dal Centro di competenza nazionale ad alta specializzazione sulla cybersecurity Cyber 4.0 e presentato in occasione del Forum Cyber 4.0 che si è aperto all'Università Sapienza di Roma.

"La nostra pubblicazione è appunto un vademecum per le Piccole e Medie Imprese sviluppato riprendendo le 12 buone prassi definite già qualche tempo fa dall'Agenzia Europea di Cybersecurity, Enisa, ma contestualizzata alla realtà nazionale", ha detto Martina Castiglioni, Responsabile formazione e orientamento di Cyber 4.0. Nel complesso 12 buone prassi utili per rendere sicuro il lavoro e l'operatività di ogni piccola e media impresa, il tutto contestualizzato alle normative italiane dove, ad esempio, alcune tipologie di software antivirus non sono utilizzabili e con esempi concreti dedicati a casi del nostro paese. "Finora mancava uno strumento chiaro di questo tipo - ha detto Castiglioni - e confidiamo possa essere un utile supporto per tutti".

Le Pmi italiane, ha aggiunto la responsabile di Cyber 4.0, hanno un'attenzione ai temi della cybersecurity ancora molto basso: "Gli investimenti sono in aumento tuttavia - ha aggiunto Castiglioni - si osserva un proliferare di singoli servizi, ad esempio l'acquisto di software, ma manca spesso un investimento a livello di governance, ossia nel dotarsi di figure con un ruolo di responsabilità e coordinamento nella sicurezza".

