==Patuelli (Abi), rischio per le imprese col rialzo dei tassi

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Mi sembra giustificato l'allarme della Bce sui possibili fallimenti prossimi venturi nell'industria. E risulta anche a noi che in Italia ci siano settori sottocapitalizzati: stavamo monitorando da tempo proprio edilizia e servizi su cui ora si accede il faro". E' quanto dichiara a Repubblica il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, che conferma le paure che la corsa dei tassi abbia colto di sorpresa diversi operatori "che si erano come abituati ai tassi a zero e avevano addirittura redatto i loro piani pluriennali sottovalutando il fattore costo del denaro".

"Sul Pnrr noi ci siamo. Non manchiamo di giocare per intero la nostra parte - aggiunge - Però niente soldi a pioggia per nessuno, ogni richiesta di finanziamento, relativa al Pnrr o a qualsiasi altro tipo di investimento, viene vagliata con la consueta massima attenzione senza privilegi".

Rispetto ai settori a rischio "una parte dell'edilizia da sempre vive del breve termine, molte aziende non sono portate a curare la tenuta patrimoniale. Altrettanto il turismo balneare.

Il pericolo è che tutto questo possa portare a crisi di impresa e quindi al deterioramento di parti non trascurabili del credito bancario".

A suo avviso i tassi alti non favoriscono le banche: "Ovviamente garantiscono più alti margini nell'attività creditizia, però non va dimenticato che veniamo da sei anni di tassi a zero e altri quattro a zero virgola". Secondo Visco la Bce ha alzato i tassi troppo in fretta, e Patuelli è d'accordo: "Contro l'inflazione bisogna aumentare i tassi, ma la rapidità dei rialzi ha sorpreso tanti, comprese le banche". (ANSA).