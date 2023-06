Maltempo:Confesercenti Firenze,imprese Mugello in difficoltà

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Confesercenti Firenze ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al sindaco metropolitano Dario Nardella per segnalare le gravi difficoltà dovute alla recente ondata di maltempo che stanno attraversando le aziende dell'Alto Mugello, in particolare quelle che si trovano nei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, ma anche dei comuni di San Godenzo e Londa.

"Le imprese del commercio, turismo e servizi di quest'area - afferma l'associazione - si sono trovate per settimane in una situazione complicata dal punto di vista infrastrutturale; con strade e collegamenti interrotti ed ancora oggi purtroppo la situazione è tutt'altro che risolta".

I danni economici, diretti ed indiretti, subiti "risultano particolarmente ingenti", sostiene Confesercenti, che "continua a chiedere, in riferimento anche alla dichiarazione di stato di emergenza approvata dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio scorso ed alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl Alluvioni in data 01/06/2023, che vengano destinate risorse per indennizzare le attività economiche interessate". (ANSA).