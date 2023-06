Legacoop offre guida a lavoratori che rilevano aziende in crisi

(ANSA) - BARI, 06 GIU - "Abbiamo pensato di realizzare la guida Wbo con l'idea di approntare una prima bussola, utile ad orientarsi in un contesto legislativo spesso poco conosciuto dai tanti. Un guida pratica, facilmente consultabile dalle persone, dai lavoratori e dalle lavoratrici impegnate, loro malgrado, a difendere il proprio lavoro, insieme alla dignità di essere protagonisti attivi della vita sociale nel nostro Mezzogiorno e nel paese". Così il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, nella conferenza stampa di presentazione della guida ai worker buyout, rivolta a tutti quei lavoratori che potrebbero decidere di rilevare l'azienda in crisi ma che spesso non lo fanno perché non sanno come muoversi, quali strumenti hanno a disposizione e come si fa a trasformarsi in datori di lavoro di se stessi.

"Molto spesso - ha continuato Rollo - nell'arco di questi anni ci siamo trovati di fronte ad una giusta e pressante richiesta di informazioni da parte delle lavoratrici e lavoratori, sulla legge Marcora ( n. 49 del 1985 ) e sullo strumento workes buyout più in generale. Abbiamo raccolto pensieri, domande e preoccupazioni e, sinteticamente, abbiamo provato a dare delle prime informazioni e risposte. Con la guida che da oggi si potrà scaricare gratuitamente dal nostro sito www.legapuglia.it, noi intendiamo contribuire, ancora una volta, ad ampliare le offerte informative nella nostra regione, rendere più accessibile uno strumento che spesso non si conosce, ma può essere una delle risposte a al bisogno non solo di lavoro ma di crescita del territorio". (ANSA).