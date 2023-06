Inps festeggia 125 anni, a Bari incontro su parità di genere

(ANSA) - BARI, 06 GIU - Inps festeggia i suoi 125 anni anche a Bari. Questa mattina, nell'ambito delle celebrazioni, l'università Aldo Moro ha ospitato l'evento dal titolo "La cultura del rispetto e la promozione della parità di genere: il ruolo del Cug e dei consiglieri di fiducia". Presenti, fra gli altri, il direttore regionale di Inps Puglia Vincenzo Tedesco, la presidente del Cug Uniba Carla Spinelli e la presidente del Cug Inps Maria Giovanna De Vivo.

"Se per 125 anni l'Italia ha riconosciuto come necessario affidare determinati compiti a un istituto è chiaro che questo tanto male non ha agito - ha detto Tedesco -. L'efficienza dell'ente è buona, il numero dei compiti che svolgiamo cresce nonostante il calo dei dipendenti a disposizione. Puntiamo a una qualità dei servizi sempre maggiore ricorrendo all'informatica e a una formazione articolata del personale". Parlando della parità dei generi Spinelli ha evidenziato che "la situazione nelle amministrazioni pubbliche ha ancora numerose criticità" e che "le più importanti attività svolte dai Cug riguardano formazione, sviluppo professionale e contrasto alle discriminazioni e violenze di genere". Quanto agli sforzi compiuti da Inps in questo senso, De Vivo ha precisato che l'ente "ha adottato un cruscotto telematico per misurare il trend della composizione del personale diviso per genere, l'andamento della composizione, i titoli di studio e gli eventuali divari retributivi". "Qualche divario c'è - ha detto - per il tempo dedicato, perché le donne spesso sono costrette a part time e a rinunciare agli straordinari". (ANSA).