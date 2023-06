Gb: scandali sessuali in Confindustria, vertici evitano sfiducia

(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - Niente sfiducia per i vertici rinnovati della Cbi, la potente Confindustria britannica finita negli ultimi mesi nei guai sia per le polemiche sulla gestione interna sia - soprattutto - per lo scandalo sollevato dalle denunce di diverse dipendenti su casi di discriminazioni, molestie sessuali e persino stupro o tentativo di stupro imputati a colleghi e dirigenti uomini.

L'assemblea dei soci ha infatti approvato oggi a larga maggioranza, con un 93% di sì fra i presenti, il piano con cui la nuova leadership s'impegna a riformare radicalmente "la governance, la cultura e gli scopi" dell'organizzazione: piano su cui era stata posta di fatto la fiducia. Il via libera offre un po' di ossigeno ai responsabili della Confederazione, che comunque resta al centro della bufera.

Una bufera che ha portato di recente al siluramento di Tony Danker, già influente direttore generale del sodalizio storicamente più rappresentativo del mondo del business nel Regno Unito, e alla sua sostituzione con una donna, Rain Newton-Smith. La quale ha chiesto scusa per le ombre ereditate dal passato e ha promesso una sorta di rivoluzione interna, ma non è riuscita per ora a fermare l'emorragia di soci: segnata dall'uscita dall'associazione o dall'autosospensione di varie grandi imprese, imbarazzate per ragioni etiche e d'immagine.

Mentre un rapporto affidato in queste settimane a una società di consulenza - e poi trapelato in parte sul Guardian, lo stesso giornale che aveva alzato il velo sulla faccenda dei presunti abusi sessuali - ha avvertito come in assenza di "una ristrutturazione appropriata" e di successo, la Cbi potrebbe rischiare di qui a qualche mese l'insolvenza, ossia un clamoroso fallimento. (ANSA).