Francia: pensioni, al via 14/a e forse ultima manifestazione

(ANSA) - PARIGI, 06 GIU - E' al via, a Parigi e in altre 250 città francesi, la 14/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma delle pensioni, un tema altamente controverso, che ha portato in piazza i francesi per 5 mesi. Tutto lascia pensare che si possa trattare dell'ultima mobilitazione, vista la scarsa adesione agli scioperi e, soprattutto, per il fatto che la riforma è ormai diventata legge - pubblicata 3 giorni fa sulla Gazzetta ufficiale - e che dal 1 settembre entrerà in vigore con l'aumento da 62 a 64 anni dell'età pensionabile.

I sindacati scommettono sulla mobilitazione di un milione di persone, i servizi del ministero dell'Interno hanno mobilitato 11.000 poliziotti e gendarmi, 4.000 soltanto nella capitale. A Parigi, dove si temono i soliti scontri per la presenza di casseur e black block, il corteo prenderà il via alle 14 da Les Invalides e si dirigerà a place d'Italie, attraversando tutto il quartiere di Montparnasse. (ANSA).