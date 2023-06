Faib Confesercenti, 'incontro positivo sui carburanti al Mimit'

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "L'incontro di oggi è stato complessivamente positivo. Apprezziamo la proposta di allineamento delle banche dati, che permetterebbe di conoscere la reale consistenza del settore e approntare le politiche di riforma". Lo dichiara il presidente di Faib Confesercenti, Giuseppe Sperduto, in una nota diffusa a seguito del tavolo per il riordino della Rete Carburanti, tenutosi al ministero per le Imprese e per il made in Italy. Per Sperduto, sulle linee guida del disegno di legge di riordino della rete carburanti, "c'è bisogno di ulteriori approfondimenti: la direzione, però, sembra quella giusta, così come quella di aprire un tavolo ad hoc sulla rete autostradale" "Per quanto riguarda invece il decreto ministeriale sul prezzo medio - conclude Sperduto - occorre ancora lavorare per ottenere l'abolizione dei cartelli inutili, per una esposizione non onerosa e non gravosa del nuovo cartello, per l'esenzione dell'obbligo di esposizione nei giorni domenicali festivi e durante le ferie". (ANSA).