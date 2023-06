Confindustria: intelligenza artificiale e Pmi, tappa a Torino

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Quinta tappa a Torino, oggi, per il ciclo di incontri "Intelligenza artificiale e PmiI: esperienze da un futuro presente", organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub.

"Momenti come questi - commenta marco Gay, nel doppio ruolo di presidente di Confindustria Piemonte e di presidente di Anitec Assinform - mostrano la forza e la capacità del nostro sistema di essere a fianco delle imprese soprattutto nei momenti di forte trasformazione come quello che stiamo attraversando".

L'intelligenza artificiale - prosegue - "sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, con un impatto significativo proprio sulle pmi. Innovare è una priorità assoluta, puntando sulle nuove tecnologie digitali a partire dall'intelligenza artificiale che sono oggi già accessibili e che possono aumentare significativamente produttività e competitività. Qui in Piemonte abbiamo una solida tradizione nell'industria dell'automotive, della manifattura, dell'informatica e dell'elettronica e un ecosistema imprenditoriale dinamico. E anche grazie alla presenza di un sistema universitario di altissimo livello offre un ambiente favorevole per sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale per promuovere la competitività e la crescita delle nostre pmi. È il momento di rafforzare le collaborazioni e le sinergie, anche sfruttando al meglio le risorse del Pnrr, mettendo insieme tutti gli attori pubblici e privati nel nostro territorio e guardare al digitale come un alleato prezioso e imprescindibile per la crescita del sistema industriale e il ruolo già da protagonista nelle filiere nazionali e internazionali in diversi mercati".

"Negli ultimi cinque mesi abbiamo percorso la penisola per incontrare le imprese e mettere al centro il grande tema della transizione digitale" sottolinea Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di Confindustria: "Non abbiamo voluto farlo solamente con i numeri, ma soprattutto con le esperienze e le testimonianze degli imprenditori, perché l'intelligenza artificiale non è un concetto teorico, ma una realtà concreta che investe quotidianamente l'esistenza di ciascuno di noi. È arrivato il momento di capire come utilizzarla e regolamentarla al meglio per poterne sfruttare appieno le opportunità mitigandone i rischi. Non dobbiamo dimenticare che le tecnologie non si contano, ma si pesano. Un'azienda digitalizzata non è un'impresa che ha introdotto più tecnologie di un'altra, ma quella che ha saputo scegliere le soluzioni digitali più adatte per il proprio personale contesto e che è in grado di estrarre valore dalla loro sinergia. Per capire quali scegliere e come utilizzarle al meglio, servono le competenze, ed è fondamentale la formazione, dentro e fuori l'impresa. La trasformazione digitale, quindi, non esclude la persona, ma anzi la conferma al centro del processo come attore in grado di guidarlo e governarlo". (ANSA).