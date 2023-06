Confesercenti, per casa e bollette +400 euro al mese in 4 anni

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Dalla pandemia al lockdown, dalla guerra in Ucraina alla corsa dell'inflazione. Gli ultimi quattro anni hanno stravolto i bilanci degli italiani, ormai quasi per metà assorbiti dalle spese obbligate: nel 2023 le famiglie spenderanno per abitazione, elettricità e le altre utenze in media più di 1.300 euro al mese, oltre 400 euro al mese in più rispetto al 2019 (+45,5%).

A stimarlo è Confesercenti, su una base un'analisi condotta sulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie negli ultimi quattro anni.

Viene tagliato il budget sulle altre voci, con circa 210 euro in meno all'anno per l'abbigliamento, 384 euro in meno per i trasporti, -374 l'anno per spettacoli e cultura, e 321 euro l'anno in meno per servizi ricettivi e ristorazione.

Complessivamente quest'anno le famiglie italiane spenderanno in media 2.846 euro al mese, 286 euro in più rispetto all'ultimo anno prima della pandemia (2.560 euro). Una crescita, però, non dovuta all'aumento dei consumi, ma interamente all'inflazione energetica: riportando la spesa mensile familiare in valori reali - cioè al netto dell'inflazione - questa resta infatti a 2.443 euro al mese, 50 in meno rispetto al 2019. Si spende dunque di più acquistando di meno.

Le famiglie dovranno bruciare, secondo questa analisi, altri 6,5 miliardi di risparmi nel corso del 2023 per sostenere i propri livelli di consumo. Del resto l'ammontare dei depositi che nella media del primo trimestre 2023 si è ridotto di 11 miliardi rispetto allo stesso periodo 2022. (ANSA).