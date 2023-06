Bravo innovation hub, Sicilia apre porte a pmi innovative (2)

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - Le imprese che parteciperanno ai programmi di "Bravo Innovation Hub" avranno la possibilità di avere un grant di 20.000 euro; assesment personalizzato per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento del progetto; 60 ore di mentoring e coaching per lo sviluppo del prodotto/servizio con analisi del modello di business e consulenza su nuove tecnologie, tecniche di comunicazione, marketing e raccolta fondi; un percorso di formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore dalla durata di circa 18 giornate; uno spazio di lavoro all'interno del Bravo Innovation Hub di riferimento che diventerà anche un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte; benchmark day per ascoltare e confrontarsi con testimoni nazionali e internazionali, imprenditori, ricercatori, esperti, specializzati nel settore di tuo interesse; iniziative di business matching, Open Innovation e partecipazione a importanti fiere di settore; il demo day conclusivo, durante il quale si potrà presentare il progetto e i suoi obiettivi a investitori nazionali e internazionali. (ANSA).