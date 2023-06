Accordo di collaborazione Inps-Consulenti lavoro Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 06 GIU - E' stato sottoscritto oggi a Venezia, dal direttore regionale Inps per il Veneto, Filippo Pagano e i presidenti dei consigli degli ordini dei consulenti del lavoro, un protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale e professionale.

Con l'accordo le parti si impegnano a favorire, nelle diverse realtà provinciali, il costante presidio delle istanze e delle esigenze che maturano nei territori di riferimento, e la creazione di sinergie tese al raggiungimento di elevati standard di qualità dei rispettivi servizi.

Il protocollo sottoscritto rappresenta la cornice nell'ambito della quale l'Inps regionale e i consigli degli ordini dei consulenti del lavoro del Veneto hanno confermato la necessità di fare rete per raggiungere obiettivi comuni, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici per analizzare eventuali criticità e per semplificare i processi di lavoro, individuando soluzioni e momenti formativi condivisi. L'impegno comune garantisce la tutela della legalità anche contro l'abusivismo professionale, nell'interesse di aziende e lavoratori. (ANSA).