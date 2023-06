Abi: Siani, 'le banche italiane sono in condizioni migliori'

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Il sistema finanziario italiano si presenta in condizioni più favorevoli rispetto a quelle con le quali aveva fronteggiato le crisi passate, evidenziando miglioramenti nel reddito, nel credito, nel patrimonio e nella liquidità".

Lo ha detto Giuseppe Siani, capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia al Convegno Abi 'Supervision, Risks and Profitability 2023'. Tuttavia le recenti crisi bancarie negli Stati Uniti e in Svizzera "confermano l'esistenza ormai di una situazione strutturale di incertezza" ed " evidenziano l'esigenza di convivere in un contesto di crisi ricorrenti" , ha aggiunto Siani, sottolineando l'esigenza di "migliorare ulteriormente la resilienza del sistema, la regolamentazione e l'attività di vigilanza" ma facendo attenzione a "evitare che iniziative frettolose acuiscano invece che riducano i rischi complessivi". (ANSA).