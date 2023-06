A Coop.fi di Gavinana ecocompattatore per raccolta bottiglie pet

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - È stato inaugurato questa mattina al Coop.fi di Firenze Gavinana, in piazza Bartali, l'ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in pet conferite dai consumatori.

All'inaugurazione presenti Andrea Giorgio, assessore all'Ambiente e transizione ecologica del Comune di Firenze e Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.

Anche grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Firenze, a questa prima installazione a Gavinana, nelle prossime settimane ne seguiranno altre due nei Coop.fi di Ponte a Greve e Carlo del Prete con l'obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio molto apprezzato, che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l'abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica a una seconda vita. Alle tre installazioni su Firenze, ne seguiranno altre con nuovi ecocompattatori in arrivo nei Coop.fi delle altre province dove opera la cooperativa.

Quello di Gavinana è il sesto ecocompattatore installato dalla cooperativa, dopo i primi cinque predisposti tra il 2021 e il 2022 nei Coop.fi di Sesto Fiorentino, Empoli, Poggibonsi, Cascina e San Miniato. (ANSA).