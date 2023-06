++ Istat, rallentamento nel prossimi mesi anche per alluvione ++

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "I segnali per i prossimi mesi suggeriscono, nonostante l'avvio particolarmente positivo, un rallentamento dell'attività economica nel prosieguo dell'anno.

Lo segnala l'Istat nel Report "Prospettive per l'economia italiana nel 2023-24" sottolineando che dopo il primo trimestre la crescita acquisita del Pil era allo 0,9% e per l'intero 2023 si attende un +1,2%.

A pesare sarebbe la decelerazione degli scambi con l'estero, l'incertezza sulla guerra in Ucraina ma anche "l'ulteriore fattore di rischio" che potrebbe venire dalle conseguenze economiche, soprattutto sul settore agricolo, dell'alluvione in Emilia Romagna. (ANSA).