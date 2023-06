Tributaristi, 'urge la proroga per chi è soggetto agli Isa'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) ha inviato una nota firmata dal suo presidente Riccardo Alemanno al viceministro dell'Economia Maurizio Leo, con la "richiesta di proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti soggetti agli Isa".

La proroga della scadenza del 30 giugno è ritenuta necessaria per le modifiche apportate agli Indici di affidabilità fiscale, nonché i recenti chiarimenti pervenuti in merito alla loro applicazione, si legge in una nota.

Alemanno scrive: "Non sono un "fan" delle proroghe, ma spesso sono necessarie per dare modo ai contribuenti e agli intermediari fiscali che li assistono di adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi, senza dover incorrere nel pagamento di somme aggiuntive. Ciò detto, evidenzio che la proroga per essere efficace deve essere anche tempestiva e non giungere a ridosso della scadenza programmata. Lo spostamento dei termini al 20 luglio consentirebbe quel minimo rinvio necessario per evitare pagamenti aggiuntivi e la concomitanza con altre scadenze fiscali", si legge, infine. (ANSA).