Scannapieco, 'la Cdp è disponibile sul fondo Made in Italy'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - La Cassa Depositi e Prestiti è disponibile a collaborare con il nuovo fondo per il Made in Italy predisposto dal governo, ma "in una logica di mercato".

Lo afferma l'amministratore delegato Dario Scannapieco al 'Capital Market Forum' di Bloomberg sull'Italia.

"Ci sono decreti attuativi - ha spiegato - che dovranno essere emanati". "Siamo come sempre a disposizione se possiamo collaborare, per unire le forze", ha aggiunto sottolinbeanbdo che "la tutela del Made in Italy è certamente coerente con la missione di Cdp, è una cosa su cui possiamo investire, ma in una logica di un approccio di mercato". (ANSA).