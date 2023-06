Nova Coop, premio di 2,8 milioni ai 4.600 dipendenti

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Un premio del valore complessivo di 2 milioni e 850 mila euro è quanto si vedranno accreditare nei prossimi giorni in busta paga, con la retribuzione di maggio, gli oltre 4.600 dipendenti di Nova Coop come riconoscimento del salario variabile collettivo, nell'ambito degli accordi previsti dal contratto integrativo aziendale.Il salario variabile collettivo è stato riconosciuto in considerazione degli ottimi risultati raggiunti dalla cooperativa Nova Coop anche nella gestione 2022 in termini di redditività e produttività, che hanno consentito di consuntivare un risultato positivo della gestione caratteristica, un utile netto di 7,27 milioni di euro e di continuare il processo di rafforzamento patrimoniale.

Il valore complessivo del bonus riconosciuto ai lavoratori supera quello stanziato lo scorso anno e va a sommarsi al milione di euro già erogato in buoni spesa da 200 euro nel corso del 2022. Nella busta paga di un quarto livello full time si traduce in un premio medio di 646 euro.

"l risultato di bilancio consuntivato in questo esercizio ha un valore superiore a quello che i soli numeri riescono a esprimere perché ci mette nelle condizioni più adatte ad affrontare con determinazione e consapevolezza gli scenari socioeconomici che stiamo attraversando. È importante condividere questo traguardo con tutte le nostre persone che hanno contribuito a renderlo realtà" commenta il presidente Ernesto Dalle Rive. "In questi anni ci siamo trovati ad affrontare continuamente imprevisti e nuove sfide che hanno messo ripetutamente alla prova la nostra capacità di reagire con tempestività ai cambiamenti. Ad ogni occasione il grande impegno e la professionalità dimostrate sul campo dai nostri lavoratori si sono rivelate competenze preziose per superare ogni tempesta" aggiunge Lucia Ugazio, cicepresidente di Nova Coo. (ANSA).