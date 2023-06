Maltempo: Legacoop Romagna, giusto riconoscere sacrificio Cab

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Un ringraziamento diretto al presidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli, "per aver riconosciuto come, nei giorni più tragici dell'alluvione che ci ha colpiti a maggio, i cooperatori soci delle Cooperative bracciantili di Ravenna abbiano sacrificato migliaia di ettari delle proprie coltivazioni, per salvare, almeno in parte, le abitazioni e le infrastrutture del ravennate". A rivolgerlo è il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, secondo cui è stato "giusto riconoscere il sacrificio" compiuto dalle Cab e che poggia sulla "loro storia" in quanto "discendenti dirette di Nullo Baldini e dei tanti braccianti che, a partire dal 1888 a Ravenna e in tutto il ravennate costruirono, armati di carriole, di forza di volontà, di valori cooperativi solidissimi, la gran parte del nostro sistema fluviale".

A giudizio del numero uno di Legacoop Romagna, ancora, "Mambelli ha ragione anche quando ci invita a guardare avanti, agli strumenti, alle manutenzioni costanti, agli impegni non dell'oggi, ma per il futuro, in grado di mettere in sicurezza il nostro territorio, anche attraverso alvei dei fiumi trattati e rispettati come grandi infrastrutture strategiche".

Affinché questo quadro si realizzi, argomenta Lucchi, "dovremo unire volontà e interessi di ogni categoria economica della nostra Romagna, dagli industriali ai commercianti, dagli artigiani ai liberi professionisti, in accordo costante con le Amministrazioni comunali, la Regione Emilia-Romagna, tutte le emanazioni dello Stato". (ANSA).