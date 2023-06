Lussari: Uncem e Confcommercio in pressione per riapertura

(ANSA) - TARVISIO, 05 GIU - "Il Monte Lussari va aperto ai ciclisti e agli escursionisti, sulla strada percorsa dal Giro d'Italia. Bene hanno fatto i sindaci di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, che è anche presidente Uncem Friuli Venezia Giulia, a scrivere ai ministri Piantedosi e Santanché, al presidente della Regione Fedriga, al Prefetto di Udine, Marchesiello".

E' l'appello di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, il quale ha ricordato che "chiudere alle bici per mancanza di sicurezza, o perché quella è pista forestale, non fa bene al territorio. È una protezione senza logica, pseudo-ambientalista, mossa da ragioni poco a prova di futuro. Il ciclismo è montagna e chiudere la montagna, questa volta più che mai, non è una buona scelta".

Stessa lunghezza d'onda per Diego Bellotto, presidente di Confcommercio del Tarvisiano che ha sottolineato come la tappa del Giro d'Italia, sia stata "forse la più bella di sempre, con immagini stupende, che hanno pubblicizzato un percorso spettacolare, probabilmente il più bell'evento degli ultimi vent'anni. Come è stato per la ciclovia Alpe Adria, la risalita al Lussari è un volano esponenziale per l'economia dell'intera valle".

Gli appelli sono già stati recepiti dal Prefetto, Massimo Marchesiello, e dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che hanno assicurato stamani una celere soluzione che preveda la riapertura della strada, che sarà percorribile soltanto in salita, mentre la discesa si svolgerà, per ragioni di sicurezza, con la cabinovia. (ANSA).