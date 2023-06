Indice Pmi Italia per i servizi scende a maggio a 54 punti (2)

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Ancora una volta, secondo l'analisi Pmi S&P Global, l'incremento dell'attività è strettamente collegato al volume di nuovi ordini ricevuti. Le aziende intervistate hanno notato dinamiche di mercato nel complesso più positive, con un aumentato interesse da parte dei clienti e maggiori opportunità di aggiudicarsi nuovi ordini.

Maggio ha segnato il sesto mese consecutivo di crescita dei nuovi ordini e quest'ultimo rialzo è stato lievemente migliore rispetto ai due mesi precedenti, mantenendo valori nettamente maggiori rispetto alla media dell'indagine. Anche gli ordini esteri sono migliorati, segnando un forte aumento per il terzo mese consecutivo: il campione d'indagine ha infatti registrato un rafforzamento della domanda internazionale nel corso del mese.

"Contrariamente alla tendenza recessiva del settore manifatturiero, il terziario italiano continua a crescere. Anche se l'Hcob Pmi dei servizi in Italia è diminuito per il terzo mese consecutivo, raggiungendo 54,0, ha continuato a segnalare un'espansione piuttosto soddisfacente", spiega Tariq Kanal Chaudhry, economista presso Hamburg commercial Bank. "Dal nostro punto di vista, i fattori - aggiunge - che spingono al rialzo sono legati alla buona situazione occupazionale e al turismo, che in Europa sta mostrando valori eccezionali". (ANSA).