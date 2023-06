Il Perù avvia il processo di adesione all'Ocse

(ANSA) - LIMA, 05 GIU - Il governo peruviano ha annunciato che in occasione della imminente assemblea generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), prevista a Parigi il 7 e 8 giugno, presenterà un memorandum per avviare il processo di adesione all'organizzazione.

A questo fine, scrive oggi il quotidiano ufficiale El Peruano, si recheranno nella capitale francese il presidente del consiglio dei ministri, Alberto Otárola, il ministro dell'Economia, Alez Contreras, e quello degli Esteri, Ana Gervasi.

In dichiarazioni ai media Otárola ha spiegato che "il nostro appuntamento in Francia ha un significato trascendentale per il Paese". Per questo, ha aggiunto, "consegneremo il memorandum iniziale che contiene il documento con cui si avvia l'attuazione della roadmap per l'adesione del Perù, a riprova che ci stiamo incamminando con decisione verso gli standard Ocse".

Alludendo quindi alle critiche ricevuto dal Perù a seguito dlla destituzione il 7 dicembre scorso del presidente Pedro Castillo, il premier ha infine osservato che "non c'è miglior riconoscimento della piena costituzionalità del nostro governo di un sostegno dell'Ocse e dei suoi Paesi membri al nostro processo di adesione, che permetterà il rafforzamento istituzionale peruviano". (ANSA).