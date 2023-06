Gas, a maggio domanda in calo e frena l'import

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - In maggio i consumi italiani di gas sono rimasti al di sotto delle medie decennali con l'industria ancora lontana dai livelli pre-crisi e allineata ai valori 2020, centrali termoelettriche che risentono dei consumi deboli e della buona offerta rinnovabile, il tutto appena temperato da una lieve ripresa del civile per le temperature più rigide. E' quanto emerge dall'ultimo numero di Staffetta Gas che contiene elaborazioni sui dati di Snam Rete Gas e del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

In particolare, in maggio l'Italia ha consumato 3.909,7 milioni di metri cubi di gas, in calo del 5,2% sullo stesso mese del 2022 e del 3,4% sulla media del decennio 2013-2023, si legge nella nota di Staffetta.

Le importazioni hanno rallentato in maggio più dei consumi (-13,6%, -8% sulla media decennale) sommandosi a una contrazione dell'8,1% della produzione nazionale a 238,1 milioni di metri cubi (-43% sul 2013-22). Decisa frenata, di conseguenza, per le iniezioni nette negli stoccaggi: -27,3% sul già debole maggio 2022 e -22,7% sulla media decennale. Da sottolineare però il livello di riempimento: 74,4% al 31 maggio scorso contro il 49,9% dello stesso giorno del 2022. Il rallentamento delle immissioni sembra dovuto all'intenzione degli operatori di approfittare nelle settimane a venire degli effetti della tendenza al ribasso dei prezzi.

Guardando alle singole fonti di importazione, il calo dei volumi ha interessato Algeria (-10,5%), Azerbaigian (-10,6%), il Gnl dal Qatar (-8,8%) e la Russia (-74,7%). In controtendenza il Nord Europa (+3,9%) e soprattutto il Gnl a Livorno (+368%) e a Panigaglia (+26%). (ANSA).