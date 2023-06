Francia: pensioni, domani i sindacati tornano in piazza

(ANSA) - PARIGI, 05 GIU - La legge di riforma delle pensioni, contestatissima dallo scorso gennaio ma ormai definitivamente promulgata con la pubblicazione ieri in Gazzetta ufficiale, torna a mobilitare sindacati e lavoratori, che domani saranno di nuovo in piazza a un mese dagli ultimi, movimentati cortei.

Appuntamenti a Parigi e in molte città, con il ministero dell'Interno che ha annunciato lo schieramento di 11.000 fra gendarmi e poliziotti, di cui 4.000 soltanto a Parigi.

Fra i sindacati e i partiti della sinistra più radicale, l'obiettivo a breve termine resta quello di dare forza ai deputati che, giovedì prossimo, sosterranno in aula la proposta dei centristi del movimento Liot di abrogare la riforma. Un progetto il cui iter è apparso già tutto in salita durante la discussione in Commissione, durante la quale è stato fra l'altro stralciato l'articolo 1 della proposta di legge, quello più importante che abolirebbe l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Sul piano dell'ordine pubblico, i servizi francesi hanno "anticipato la partecipazione alle manifestazioni di membri dell'estrema sinistra provenienti dall'estero", ha riferito il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. Lo stesso ministro ha dato notizia del divieto di ingresso sul territorio "nei confronti di 17 di questi individui".

Su scala nazionale, si prevedono fra i 400.000 e i 600.000 manifestanti (a Parigi fra 40.000 e 70.000). Fra questi, un migliaio di "elementi radicali", tra estrema sinistra e "ultrà" dei gilet gialli.

Il movimento antiriforma delle pensioni torna in piazza per la 14/a volta da gennaio, dopo le grandi manifestazioni del 1 maggio. (ANSA).