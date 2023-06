Francia: pensioni, ancora battaglia governo-Comune di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 05 GIU - Condannata a inizio maggio a togliere dalla facciata del Comune di Parigi gli striscioni di sostegno ai manifestanti contro la riforma delle pensioni, la sindaca della capitale, Anne Hidalgo, ha esposto - in vista della 14/a giornata di mobilitazione in programma domani - immagini più piccole con tanti "smiley" che strizzano l'occhio e lasciano intendere il sostegno alla protesta.

Per quella che sarà forse l'ultima manifestazione dei contrari alla riforma che innalza da 62 a 64 anni l'età minima pensionabile (la riforma è stata promulgata e pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale), la Hidalgo ha pensato di aggirare il divieto, pur suscitando numerose proteste. Invece degli striscioni di aperto sostegno, sulla facciata della "mairie" sono state appese due lunghe strisce di stoffa viola con smiley gialli. L'iniziativa è stata presentata dalla stessa sindaca con un tweet, anch'esso pensato per aggirare il divieto: "Comune solidale con...". "E' politica fatta con ironia, ma tutti capiscono il messaggio - ha spiegato la Hidalgo - io sono sindaca di Parigi e in quanto tale porto un messaggio sociale ed ecologico. Sostengo il movimento sociale e lo dichiaro".

Ad aprile era stata la giustizia ad imporle di togliere gli striscioni con la scritta "Comune solidale con il movimento sociale". Anche stavolta, l'iniziativa potrebbe non passare inosservata, dal momento che le reazioni al tweet della Hidalgo sono state moltissime, sia da parte di politici, sia di comuni cittadini. Molti dei quali denunciano l'appoggio della sindaca ai manifestanti e denunciano uno spreco di denaro pubblico.

(ANSA).