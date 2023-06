Fisco:7.997 euro prelievo tributario pro-capite per molisani

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GIU - Giovedì 8 giugno anche i contribuenti molisani, lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e imprese, potranno festeggiare il 'giorno di liberazione fiscale'. In altre parole, se dall'inizio di gennaio al 7 giugno hanno lavorato per onorare le richieste del fisco, dal giorno successivo e fino al prossimo 31 dicembre, lo faranno per loro stessi e per le loro famiglie.

E' quanto emerge da uno studio della Cgia, su dati Istat e Agenzia per lo sviluppo territoriale, che ha stimato in 158 giorni il tempo necessario per adempiere a tutti i versamenti fiscali previsti quest'anno. Dall'indagine emerge inoltre che nel 2022 la pressione fiscale in Italia (43,5% del Pil) è stata tra le più alte d'Europa, solo in Francia e Belgio si è pagato di più (Eurostat).

La Cgia ha preso in esame i dati del 2019, in quanto il 2020 è stato pesantemente condizionato dalla crisi pandemica.

Dall'elaborazione regionale è emerso che il prelievo tributario pro-capite dei contribuenti molisani è stato di 7.997 euro, di cui 6.530 alle Amministrazioni centrali, 745 a quelle regionali e 722 a quelle locali. (ANSA).