False docce made in Italy sequestrate da Ufficio dogane Biella

BIELLA, 05 GIU - Sequestrati 500 pezzi di un set doccia proveniente dalla Cina e spacciata per Made in Italy sono stati sequestrati dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Biella, nel corso di una approfondita verifica su una recente importazione effettuata da una ditta piemontese.

La merce riportava, accanto al noto marchio dell'importatore, una etichettatura fuorviante tale da indurre in errore il consumatore. L'Ufficio delle Dogane di Biella ha proceduto al sequestro, contestando la "fallace indicazione di origine".

All'importatore è stata notificata una sanzione amministrativa.

