Consulenti del lavoro, 'Pmi pronte ad aumentare il welfare'

Le Piccole e medie imprese italiane (Pmi) nel biennio passato, hanno puntato di più sul welfare aziendale, ma nel 2023-2026 le iniziative assistenziali per i dipendenti si diffonderanno ulteriormente, "con particolare riguardo agli strumenti di sostegno diretto alle famiglie (77,4%), all'area salute e assistenza (38,1%), alla conciliazione vita-lavoro (33,5%) e, in quota minore, alla formazione e all'aggiornamento professionale (21,9%) e alla previdenza (18,6%)".

A pensarla così è un campione di 2.000 consulenti del lavoro intervistati dalla Fondazione Studi della stessa categoria professionale nell'ambito dell'indagine, pubblicata oggi, dal titolo "Il welfare aziendale: diffusione e prospettive nelle Pmi", effettuata in collaborazione con Sodexo benefits and rewards services.