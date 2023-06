Confesercenti, 'sul caso Twenty non faremo la comparsa'

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - "Il commercio di vicinato non ci sta a fare la comparsa. Anche perché comparsa nel tessuto urbano della città di Bolzano non lo è affatto. La notifica ricevuta mercoledì scorso dalla Podini Spa sull'avvio del procedimento che porta all'emissione dell'ordinanza comunale di demolizione dell'ala nuova del Twenty ha riaperto il vaso di Pandora della discussione politica (e legislativa) sulla presenza dei centri commerciali in città. La buca di Aspiag per sotterrare l'ascia di guerra chiedendo un sostanziale liberi tutti delle licenze ha fatto sobbalzare dalla sedia Confesercenti. Questo tema riguarda tutta la città e il suo sviluppo. È di tutti i bolzanini", commenta la presidente Elena Bonaldi.

"L'idea che si possa pensare di risolverla ad un tavolo ristretto ad amministrazioni e qualche stakeholder significa escludere i cittadini dallo sviluppo della loro Bolzano. Non può passare il messaggio che il futuro di una comunità venga tratteggiato ad un tavolo aperto solo a chi ha più mezzi. Va ascoltato, sentito e pesato anche il giudizio di quei piccoli imprenditori che animano le strade dei nostri quartieri tutti i giorni. Il grande compromesso che vuole tutti liberi è un cappio che viene messo loro al collo senza che possano nemmeno dire la loro".

"L'ovvio riflesso è un travaso della clientela dai quartieri al megastore. Per Europa Novacella il Twenty ha impattato con circa un -35% del fatturato. In via Buozzi andrebbe a colpire in parte Bolzano ma soprattutto Laives, la Bassa Atesina, Terlano, l'Oltradige ed Appiano. E' una facile proiezione guardando la vicinanza con questi territori".