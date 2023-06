Con l'Inail Puglia la sicurezza sul lavoro comincia a scuola

(ANSA) - BARI, 05 GIU - Avvicinare gli studenti pugliesi al mondo del lavoro favorendo e rafforzando nelle giovani generazioni la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. E' lo scopo dei progetti-concorso "Gli scacciarischi: le olimpiadi della prevenzione" e "Dal palcoscenico alla realtà @ scuola di prevenzione", promossi dall'Inail, direzione regionale per la Puglia e la Regione Puglia. Le giornate conclusive si terranno il 6 e 7 giugno nel teatro Kismet Opera di Bari.

In particolare, il 6 giugno, a partire dalle 9.30, si svolgerà la gara finale delle olimpiadi della prevenzione, progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado che, attraverso un videogame e l'utilizzo dei social, mira a far conoscere ed evitare i rischi presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro. Il giorno successivo, sempre dalle 9.30, si terrà la cerimonia finale del progetto-concorso "Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola di prevenzione", iniziativa realizzata anche in collaborazione con i teatri di Bari e dedicata agli studenti degli Iitituti superiori per avvicinarli, attraverso il teatro e il cinema, al mondo del lavoro e ai temi della prevenzione e della sicurezza.

