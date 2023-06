Cina: indice Pmi Caixin servizi sale a maggio, a quota 57,1

(ANSA) - PECHINO, 05 GIU - L'indice Pmi servizi sponsorizzato da Caixin ha registrato in Cina a maggio un rialzo a 57,1 da 56,4 di aprile (contro attese intorno a 55), segnalando un trend di ripresa dell'economia dopo l'uscita avenuta a dicembre dalle restrizioni draconiane della 'tolleranza zero' al Covid.

Si tratta del quinto mese di fila di espansione delle attività dei servzi e del passo più rapido da novembre 2020: in crescita i nuovi ordini e l'export, mentre l'occupazione ha segnato un rialzo più modesto. Quanto alla fiducia, la rilevazione è positiva, ma a un livello che rappresenta tuttavia i minimi degli ultimi 5 mesi. (ANSA).